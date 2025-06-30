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Экономика

Кандидат на пост главы минфина обещает «экономическую революцию»

Write: 2025-06-30 10:41:03Update: 2025-06-30 14:35:03

Кандидат на пост главы минфина обещает «экономическую революцию»

Photo : YONHAP News

Кандидат на пост вице-премьера, министра планирования и финансов Ку Юн Чхоль обещает провести «экономическую революцию», направленную на содействие развитию новых двигателей роста, таких как искусственный интеллект. Выступая 29 июня на пресс-конференции, он упомянул внешние риски, такие как глобальные тарифные войны, а также внутренние структурные проблемы, такие как низкий рост и поляризация общества. «Революция должна произойти во всех секторах, но самые срочные реформы необходимы в экономической области»,- добавил он. Ку Юн Чхоль пообещал создать инклюзивную систему, в которой смогут участвовать все граждане, получая выгоду от стабильного развития экономики. Напомнив о росте бюджетного дефицита, он призвал проводить политику, направленную на расширение экономики в целом для получения больших налоговых поступлений. «Необходимо увеличить масштабы экономики, чтобы получать больше налоговых поступлений»,- сказал он.
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