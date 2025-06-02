Дональд Трамп: Заморозка взаимных тарифов продлена не будет

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США не будут продлевать период заморозки взаимных тарифов, который завершается 8 июля. Об этом заявил 28 июня президент США Дональд Трамп в интервью Fox News, добавив, что он может разослать странам-торговым партнёрам США письма с объявлением новых тарифных ставок. Таким образом глава Белого дома ответил на вопрос о дальнейшей судьбе 90-дневной паузы во взаимных тарифах, объявленной в начале апреля. Приостановив взимание тарифов, Трамп пригласил партнёров по торговле на переговоры. Однако в интервью Fox News он сказал, что вместо переговоров предпочёл бы просто разослать письма со следующим текстом: «Поздравляем, мы разрешаем вам совершать покупки в США. Вы заплатите 25-процентный, 35-процентный, 50-процентный или 10-процентрный тариф». По мнению аналитиков, слова Трампа указывают на то, что США могут в одностороннем порядке ввести взаимные тарифы от 10% до 50% на основе собственного анализа торговых дисбалансов.