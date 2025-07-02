Если не будет договорённостей, США введут пошлины с 8 июля

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Если до 8 июля не будет заключено договорённостей с основными торговыми партнёрами Вашингтона, высокие импортные пошлины начнут действовать в полном объёме. Об этом заявил 30 июня в интервью телеканалу Bloomberg министр финансов США Скотт Бессент. Это заявление расценивается как предупреждение о том, что даже при добросовестном ведении переговоров США готовы прибегнуть к ужесточению тарифных мер. Накануне президент США Дональд Трамп усилил давление на Японию, переговоры с которой зашли в тупик. Он, в частности, написал в социальных сетях: «Я очень уважаю Японию, но, несмотря на острый дефицит риса, она отказывается импортировать американский рис». Эксперты предупреждают, что РК может оказаться в подобной ситуации. Существует вероятность, что Вашингтон будет добиваться от Сеула расширения доступа к рынку сельхозпродукции, особенно по таким позициям как рис и говядина. В случае отказа могут быть введены максимальные пошлины на южнокорейскую сельхозпродукцию.