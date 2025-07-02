МИД РК рекомендует покинуть часть регионов Боливии

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Министерство иностранных дел РК скорректировало уровни предупреждений о поездках в ряд зарубежных стран. Так, с 1 июля гражданам страны рекомендовано немедленно покинуть территорию департамента Кочабамба в Боливии из-за обострения ситуации. Ранее действовала рекомендация воздержаться от поездок в данный регион. Для восточного побережья штата Сабах в Малайзии и Араратской области Армении введена рекомендация воздержаться от поездок вместо рекомендации немедленно покинуть регион. Для части территорий Алжира и Чили введена рекомендация соблюдать осторожность при поездках вместо рекомендации воздержаться от поездок. Одновременно продлено действие запрета на поездки в Сомали, Афганистан, Ирак, Йемен, Сирию, Ливию, Украину, Судан и Гаити, а также в отдельные регионы Филиппин, Мьянмы, Лаоса, Израиля, Ливана и Курской области России.