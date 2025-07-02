Уровень радиации в акватории Жёлтого моря в пределах нормы

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Комитет по ядерной безопасности РК категорически опроверг сообщения о якобы происходящем сбросе в Жёлтое море неочищенных радиоактивных стоков с уранового производственного комплекса в Пхёнсане северокорейской провинции Хванхэ-Пукто. Как подчёркивается в заявлении, опубликованном 1 июля, радиационный фон на всей территории страны соответствует норме. В разных точках на территории РК установлены 244 автоматических дозиметра, которые каждые 15 минут измеряют уровень радиации. По состоянию на 11 часов утра 1 июля он составляет от 0,059 до 0,212 мкЗв/ч (микрозиверт в час), что соответствует норме,- говорится в заявлении. Опровергнуты также сообщения о том, что на пляже острова Канхвадо в Инчхоне радиационные показатели в восемь раз превышают норму, составляя 0,87 мкЗв/ч. Инспекторы, которые провели проверку на месте, подтвердили, что уровень радиации на Канхвадо не превышает 0,2 мкЗв/ч.