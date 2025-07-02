Потолок защищённых депозитов составит 100 млн вон

Photo : YONHAP News

С 1 сентября потолок банковских депозитов, возврат которых государство гарантирует в случае банкротства финансового учреждения, составит 100 млн вон (73 тыс. долларов). Об этом напомнили 2 июля в министерстве планирования и финансов. Нынешний потолок банковских депозитов, защищённых государством, действует с 2001 года, и он, по мнению правительства, не отражает рост экономики, а также не в полной мере защищает вкладчиков банков. Ожидается, что повышение потолка приведёт к увеличению депозитов в финансовых учреждениях и повышению финансовой стабильности в стране. Начиная с 1 июля, пользование спортивными сооружениями, в том числе, бассейнами и тренажёрными залами, подпадает под возврат налога. Ставка вычета составляет 30%. Для защиты детей от так называемых «плохих отцов», которые уклоняются от уплаты алиментов, вводится система предварительной выплаты алиментов, при которой государство сначала выплачивает алименты, а затем взыскивает их с недобросовестного родителя.