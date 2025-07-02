Большинство компаний сохранят инвестиции на нынешнем уровне

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Почти 80% процентов из 120 крупнейших южнокорейских компаний по объёму продаж планируют сохранить во втором полугодии уровень инвестиций, аналогичный уровню первой половины года. Как свидетельствуют результаты опроса, проведённого Федерацией корейских промышленников (FKI), такой ответ дали 78,4% респондентов. 13,3% опрошенных планируют сократить инвестиции во второй половине года, а 8,3% намерены их увеличить. Компании, планирующие сократить расходы, сослались на растущую неопределённость, связанную с политикой администрации США, продолжающимся замедлением роста внутреннего рынка и рисками, вытекающими из волатильности валютного курса. Компании, планирующие увеличить инвестиции, указали на ожидаемые изменения политики при новой администрации Ли Чжэ Мёна, необходимость модернизации устаревших объектов и оптимизм по поводу улучшения рыночных условий.