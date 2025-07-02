Через 100 лет население РК может сократиться до 7,5 млн человек

Photo : YONHAP News

При сохранении нынешних темпов сокращения населения через 100 лет население РК может составить лишь 15% его нынешнего уровня. Об этом говорится в аналитическом докладе, опубликованном 2 июля Корейским институтом проблем населения. По наиболее пессимистичному сценарию, к 2125 году население страны может сократиться до 7,5 млн человек, что составляет 14,6% от нынешнего, а также меньше, чем сегодняшнее население Сеула. Наряду с сокращением численности населения углубляется процесс старения. Ожидается, что к 2100 году в результате сокращения трудоспособного населения и роста числа пожилых людей сложится ситуация, когда 100 человек трудоспособного возраста будут содержать 140 пенсионеров старше 65 лет. В настоящее время 100 трудоспособных жителей страны содержат около 30 пенсионеров. Старение общества может привести к тому, что иждивенцев будет больше, чем кормильцев.