Правительство прилагает усилия для возрождения экономики

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Главным приоритетом правительства является облегчение экономического бремени, с которым сталкиваются широкие слои населения, а также возвращение страны на путь роста и прогресса. Об этом заявил президент РК Ли Чжэ Мён, выступая 3 июля на пресс-конференции на тему «30 дней президента: пресса спрашивает, народ слушает». Он подчеркнул, что правительство прилагает все усилия для возрождения экономики. Он добавил, что, основываясь на принципе прагматичной дипломатии, правительство сделает всё возможное для достижения взаимовыгодного результата на текущих торговых переговорах с США. Ли Чжэ Мён напомнил, что страна сделала первый шаг к миру и стабильности на Корейском полуострове. С прекращением пропагандистских передач по обе стороны межкорейской границы правительство будет работать над восстановлением добродетельного цикла, при котором мир стимулирует экономический рост, а экономический рост, в свою очередь, укрепляет мир.