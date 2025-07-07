Выдача субсидий гражданам РК начнётся 21 июля

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С 21 июля граждане РК начнут получать субсидии в рамках правительственной инициативы, направленной на стимулирование внутреннего потребления. Данное решение принято 5 июля одновременно с одобрением правительством дополнительного бюджета в размере 31 трлн 800 млрд вон (23 млрд 300 млн долларов), принятого ранее Национальным собранием. Согласно плану, все граждане, проживающие в стране по состоянию на 18 июня, получат единовременную выплату в размере 150 тыс. вон (109 долларов). Дополнительная адресная помощь будет предоставлена на основе уровня дохода. Лица из домохозяйств, находящихся на грани бедности, и семьи с одним родителем получат по 300 тыс. вон (219 долларов), в то время как получатели базового пособия на жизнь получат еще 400 тыс. вон (292 доллара). Для содействия сбалансированному региональному развитию, те, кто проживает за пределами столичного региона, получат дополнительно 30 тыс. вон (22 долларов). Жители 84 сельских и рыболовецких общин, столкнувшихся с сокращением населения, получат дополнительно 50 тыс. вон (36 долларов). В число получателей включены иностранцы с видом на жительство, супруги южнокорейских граждан, а также признанные беженцами. Субсидии будут выдаваться в виде потребительских купонов. Заявки на получение субсидий принимаются до 12 сентября. В ходе второго раунда выплат с 22 сентября по 31 октября 90% наименее обеспеченных граждан получат по 100 тысяч вон (73 доллара).