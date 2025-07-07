Трамп: С 1 августа пошлина на все товары из РК составит 25%

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С 1 августа США введут 25-процентную пошлину на всю южнокорейскую продукцию. Об этом говорится в письме на имя президента РК Ли Чжэ Мёна, которое президент США Дональд Трамп опубликовал 7 июля в своём аккаунте в социальной сети Truth Social. Двусторонние торговые отношения были «далеко не взаимными». В этой связи с 1 августа начнёт взиматься пошлина в размере 25% с любой южнокорейской продукции, отправляемой в США, «отдельно от всех отраслевых пошлин»,- говорится в письме. В нём подчёркивается, что цифра в 25% «гораздо меньше того, что необходимо для устранения торгового дефицита, который США имеют с РК». Если Сеул решит повысить свои тарифы, «какое бы число ни было выбрано для их повышения, оно будет добавлено к взимаемым 25%». В случае устранения торговых барьеров со стороны Сеула, американская сторона готова рассмотреть возможность пересмотра принятых мер, оставив пространство для переговоров,- говорится в письме.