Мировые продажи электромобилей за январь–май выросли

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Согласно данным Корейской ассоциации производителей и дистрибьюторов автомобилей, в период с января по май текущего года в мире было продано 7 млн 730 тыс. электромобилей. Это на 33,6% больше, чем за тот же период прошлого года. На долю электромобилей пришлось 21,1% общего объёма мировых продаж новых автомобилей. Продажи полностью электрических автомобилей (BEV) увеличились на 34,5%, составив 5 млн 20 тыс. единиц. Продажи подключаемых гибридов (PHEV) составили 2 млн 70 тыс. единиц, увеличившись на 31,9%. На первом месте по продажам Китай, далее следуют Евросоюз, США и Япония. Что касается наиболее популярных брендов электромобилей, то первые два места заняли китайские BYD и Geely Group. На третьем месте Tesla. Hyundai Motor и Kia продали 225 тысяч электромобилей, что на 17% больше по сравнению с прошлым годом. Южнокорейские производители сохранили за собой девятое место в мире. В сегменте полностью электрических моделей (BEV) они заняли шестое место с объёмом продаж 190.206 единиц.