В Сеуле пройдёт Международный музыкальный фестиваль

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С 5 по 10 августа в Сеульском Центре искусств состоится Пятый международный музыкальный фестиваль, крупнейший за всё время его проведения. В церемонии открытия фестиваля примут участие 11 солистов и пять коллективов, отобранных на конкурсной основе: ансамбли «Хвадам» и «Чон Чжи Су и Baroque in Blue», квартеты Novelty и Ast, а также духовой оркестр BrassArts Seoul. В фестивале также примут участие пианисты — лауреаты престижных международных конкурсов: Чжан Хао Чэнь (победитель конкурса Вана Клиберна 2009 года), Ким Се Хён (лауреат конкурса Лонг-Тибо 2024 года) и дуэт Geister (победители ARD в Мюнхене 2021 года). Финальный концерт 10 августа будет посвящён 75-летию установления дипломатических отношений между РК и Испанией. На сцене выступят скрипачка Лина Тур Бонет, виолончелистка Хон Сын А и чембалист Арен Хросфельд с программой старинной музыки на исторических инструментах.