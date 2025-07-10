Шестеро жителей КНДР репатриированы на родину

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Шестеро северокорейских граждан, которые ранее в этом году случайно оказались в южнокорейских территориальных водах, репатриированы на родину через акваторию Восточного моря. Двое из них были обнаружены в марте в Жёлтом море, а четверо – в мае в Восточном море. Все они отказались остаться в РК, выразив желание вернуться на родину. Лодка с репатриированными пересекла северную разграничительную линию 9 июля в 8:56 утра, а в 9:24 и встретилась с северокорейским патрульным катером и ещё одним кораблём, ожидавшими её. Затем все три судна вместе двинулись на север,- сообщил представитель министерства по делам воссоединения. Северокорейцы отправились на родину на одной из лодок, в которой они ранее пересекли межкорейскую морскую границу. Она была предварительно отремонтирована. Вторая лодка признана непригодной к использованию из-за повреждений. Сеул уведомил северокорейскую сторону о репатриации по каналу вооружённых сил ООН в Корее, единственному работающему каналу связи между Югом и Севером.