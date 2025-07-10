США ввели санкции против лиц и компаний из КНДР и России

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8 июля управление по контролю над иностранными активами министерства финансов США объявило о введении санкций против Сон Гым Хёка — киберпреступника, связанного с хакерской группировкой «Андариэль» главного разведывательного управления КНДР. По данным Минфина, он помогал северокорейскому режиму трудоустраивать граждан КНДР в зарубежные IT-компании, используя для этого поддельные документы. Цель этой схемы заключалась в получении средств для разработки оружия массового поражения и баллистических ракет через работников, действующих преимущественно в Китае и России. Известно, что трудоустроенные таким образом северокорейские IT-работники внедряли вредоносное программное обеспечение в сети компаний и похищали денежные средства. Минфин США также включил в санкционный список одного гражданина России, который, как считается, помогал реализации планов КНДР, две российские компании, которыми он управляет, и две северокорейские торговые компании, направлявшие IT-специалистов в Россию.