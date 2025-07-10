Индексы Корейской биржи достигли четырёхлетнего максимума

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На фоне приближения введения повышенных американских импортных пошлин основные индексы Корейской биржи достигли почти четырёхлетнего максимума. Одновременно корейская вона упала по отношению к доллару. Главный биржевой индекс KOSPI вырос на 18,79 пункта, или 0,60%, закрывшись на отметке 3.133,74 пункта. Это максимальный показатель с 17 сентября 2021 года. Продано 637 млн 300 тысяч акций на сумму 9 млрд 90 млн долларов. Акции компаний оборонного и финансового секторов оказались в числе лидеров роста. Так, акции крупнейшей оборонной компании страны Hanwha Aerospace подорожали на 4,29%, а LIG Nex1 - на 8,59%. Акции Mirae Asset Securities выросли в цене на 6,76%, а Samsung Fire and Marine Insurance - на 3,35%. При этом акции Samsung Electronics упали в цене на 1,63%, а SK hynix — на 0,35%. Промежуточный курс национальной валюты на 15:30 составил 1.375 вон за доллар, что на 7,1 воны меньше, чем на закрытии предыдущей сессии.