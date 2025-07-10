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Юн Сок Ёль второй раз взят под стражу

Write: 2025-07-10 07:49:48Update: 2025-07-10 15:50:36

Юн Сок Ёль второй раз взят под стражу

Photo : YONHAP News

В ночь на 10 июля Центральный окружной суд Сеула выдал ордер на арест бывшего президента РК Юн Сок Ёля по обвинению в попытке ввести чрезвычайное положение в декабре прошлого года. Слушания, предшествовавшие выдаче ордера, длились почти семь часов. Он был немедленно заключён под стражу и доставлен в камеру предварительного заключения, где будет ожидать суда. Это второй арест Юн Сок Ёля. Впервые он был арестован в январе, когда ещё находился у власти, но в марте суд удовлетворил ходатайство об отмене ареста. Причиной повторного ареста стали опасения, что бывший президент может уничтожить улики. Юн Сок Ёль и его адвокаты, присутствовавшие на судебных слушаниях, в очередной раз отвергли все обвинения. Юн Сок Ёль обвиняется по семи статьям, включая злоупотребление властью, воспрепятствование действиям должностных лиц, похищение, уничтожение, повреждение или сокрытие официальных документов, нарушение закона о президентских архивах, фальсификация документов и их неправильное использование, подстрекательство соучастников преступления к бегству и использование сотрудников президентской охраны, чтобы помешать своему аресту. Следствие утверждает также, что Юн Сок Ёль сознательно подделал документ о введении военного положения, пытаясь задним числом придать законность своим действиям.
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