Defense Priorities: Войска США в РК должны быть сокращены

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Численность американских войск на Корейском полуострове должна быть сокращена более чем на 60% - с нынешних 28,5 тысяч до 10 тысяч человек. Об этом говорится в докладе аналитического центра Defense Priorities, который базируется в Вашингтоне. Доклад подготовил бывший старший советник министра обороны США Дэн Колдуэлл. Рекомендовано, в частности, сократить присутствие в РК всех наземных боевых подразделений, не связанных с обеспечением безопасности военных баз, подразделений связи и разведки, а также некоторых подразделений поддержки и обеспечения. Сокращение подразумевает также вывод большей части Второй пехотной дивизии, включая бригадную боевую группу и подразделения боевой авиации сухопутных сил. В докладе говорится, что следует перебросить две истребительные эскадрильи Военно-воздушных сил с баз в РК на территорию США. Остающийся военный персонал будет в основном предназначен для поддержки, логистики и технического обслуживания, а основная ответственность за боевые действия в случае кризиса на полуострове будет возложена на южнокорейские силы,- говорится в докладе.