Межкорейское базовое соглашение – одна из госзадач

Photo : YONHAP News

Комитет по планированию государственной политики принял решение включить заключение межкорейского базового соглашения в список государственных задач правительства Ли Чжэ Мёна. Об этом представитель комитета сообщил 10 июля в телефонном интервью телерадиокомпании KBS. Предварительным условием является нормализация межкорейских отношений, включая восстановление каналов связи, поэтому речь о немедленном заключении соглашения не идёт. Рассматривается также вопрос об исключении термина «объединение» из текста соглашения между Севером и Югом, чтобы побудить Пхеньян к диалогу. Из-за существующей северокорейской концепции «двух враждебных государств» трудно сразу перейти к «одному дружественному государству», поэтому предлагается сначала перейти к концепции «двух дружественных государств», а затем стремиться к объединению как конечной цели,- отметил представитель комитета.