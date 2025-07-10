Лодка с репатриированными жителями СК прибыла в порт

Рейтинг президента РК вырос до 65%
2025-07-10 15:01:20
Write: 2025-07-10 12:22:36 / Update: 2025-07-10 15:52:50
Photo : Unification Ministry - - A boat carrying six individuals crossed the Northern Limit Line, the de facto inter-Korean maritime border, at around 9 a.m. Wednesday.
2025-07-10 15:01:20
2025-07-10 14:36:31
2025-07-10 15:13:50
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