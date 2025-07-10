Лодка с репатриированными жителями СК прибыла в порт

Photo : Unification Ministry - - A boat carrying six individuals crossed the Northern Limit Line, the de facto inter-Korean maritime border, at around 9 a.m. Wednesday.

Деревянная лодка с шестью северокорейцами на борту благополучно прибыла в северокорейский порт. Об этом представитель правительства РК сообщил 10 июля, на следующий день после их репатриации через межкорейскую границу в Восточном море. Северокорейские граждане ранее в этом году случайно оказались в южнокорейских территориальных водах. Двое из них были обнаружены в марте в Жёлтом море, а четверо – в мае в Восточном море. Все они отказались остаться в РК, выразив желание вернуться на родину. Лодка прибыла в порт, название которого не уточняется, в сопровождении двух северокорейских военных кораблей, которые ожидали её у морской границы. Северокорейские СМИ пока не сообщили о репатриации.