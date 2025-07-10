Партии отреагировали по-разному на арест Юн Сок Ёля

Photo : YONHAP News

10 июля южнокорейские политические партии по-разному отреагировали на повторный арест бывшего президента страны Юн Сок Ёля, обвиняемого в попытке ввести чрезвычайное положение. Правящая Демократическая партия Тобуро считает задержание бывшего президента решением, основанным на «здравом смысле». С учётом тяжести обвинений, оно является единственно правильным. Лидер парламентской фракции правящей партии Ким Бён Ги призвал спецпрокурора провести полное расследование в отношении Юн Сок Ёля, а суд - вынести максимально суровый приговор. Тем временем, ведущая оппозиционная партия Сила народа выразила сожаление в связи с решением суда. Как заявил лидер её парламентской фракции Сон Он Сок, «повторный арест бывшего президента вызывает глубокое сожаление». Он также призвал провести «справедливое и беспристрастное» расследование, а судебное разбирательство «в соответствии с законом и принципами».