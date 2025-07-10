Учётная ставка Банка Кореи сохранена на уровне 2,5%

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10 июля комитет по денежно-кредитной политике Банка Кореи принял решение сохранить учётную ставку на уровне 2,5%. Оно последовало за снижением ставки в конце мая на 0,25% для поддержки экономического роста на фоне слабого внутреннего спроса и неопределённости, вызванной масштабными тарифными мерами США. Последнее решение о замораживании учётной ставки принято на фоне быстрого роста цен на жильё и долгов домохозяйств. Объём кредитов населению, выданных южнокорейскими банками, вырос в июне на 6 трлн 200 млрд вон (4,5 млрд долларов), что стало самым большим месячным ростом с августа 2024 года. По мнению аналитиков, замораживание ставки даст Банку Кореи время оценить влияние дополнительного бюджета, принятого на прошлой неделе. Кроме того, учтена величина разрыва между ставками банка Коре и Федеральной резервной системы США, которая составляет 2%. Дальнейшее увеличение разрыва может усилить волатильность на валютном рынке.