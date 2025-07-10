Глава МИД России посетит Пхеньян

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Северную Корею с 11 по 13 июля. Об этом сообщило 8 июля агентство ЦТАК. Визит состоится по приглашению министерства иностранных дел КНДР,- говорится в сообщении. Дополнительные подробности не приводятся. Эксперты полагают, что Лавров встретится со своей северокорейской коллегой Чхве Сон Хи. Не исключена также встреча с северокорейским лидеров Ким Чон Ыном. Скорее всего, основной темой обсуждений станет визит Ким Чон Ына в Россию. Президент России Владимир Путин пригласил его посетить Москву во время своего визита в Пхеньян в июне прошлого года. Между тем, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил недавно на брифинге, что визит Ким Чон Ына в Россию или Владимира Путина в Северную Корею в ближайшем будущем не планируется. Он отметил, что все высокопоставленные российские представители, посещающие Пхеньян, передают послания Путина руководству Северной Кореи.