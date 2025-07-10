Правозащитники призывают РК отменить смертную казнь

Photo : YONHAP News

9 июля 72 национальные и международные правозащитные организации, включая Human Rights Watch и Рабочую группу по вопросам правосудия в переходный период (TJWG), а также два частных лица, а том числе, спецдокладчик ООН по правам человека в Северной Корее Томаса Охеа Кинтана, направили письмо президенту РК Ли Чжэ Мёну с призывом отменить в стране смертную казнь. «Данный шаг будет способствовать переходу к демократии, уважающей права человека, включая право на жизнь»,- говорится в письме. В нём подчёркивается также, что отмена смертной казни «является глобальной тенденцией». Так, по состоянию на конец прошлого года, 145 стран фактически отменили смертную казнь. В настоящее время 57 граждан РК ожидают смертной казни. Данные приговоры не приводятся в исполнение с декабря 1997 года, но смертная казнь как исключительная мера наказания предусмотрена законодательством.