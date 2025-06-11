В 2026 году МРОТ в РК составит 10.320 вон в час

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Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) составит в 2026 году в РК 10.320 вон (7,52 доллара) в час. Это на 2,9% выше показателя текущего года. Соответствующее решение приняла 10 июля комиссия по минимальной заработной плате в составе представителей правительства, работодателей и профсоюзов. Ранее профсоюзы требовали повышения минимальной зарплаты на 8,7% до 10.900 вон (7,94 доллара) в час, а работодатели предлагали повысить её на 1,5% до 10.180 вон (7,42 доллара) в час. Решение было принято по согласованию представителей правительства и работодателей. Представители профсоюзов в итоговом голосовании не участвовали. В соответствии с законодательством, комиссия представляет своё решение министру труда и занятости, который должен до 5 августа официально обнародовать МРОТ на следующий год. Если решение комиссии будет утверждено, с 1 января будущего года минимальный месячный заработок при условии полной занятости составит 2.156.880 вон (1.571 доллар).