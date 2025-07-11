Замглавы МИД РК встретился с главами МИД Китая и Японии

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Первый заместитель министра иностранных дел РК Пак Юн Чжу встретился 10 июля в Куала-Лумпуре с министрами иностранных дел Японии и Китая Такэси Иваей и Ван И. Участники встречи обменялись мнениями по региональным и мировым проблемам. Все они находятся в Куала-Лумпуре для участия в серии мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Выступая в тот же день на заседании АСЕАН плюс три, Пак Юн Чжу отметил роль ассоциации как важного двигателя мировой экономики. Он напомнил об участии РК в различных региональных инициативах, охватывающих инвестиции, обеспечение продовольствием и сохранение безопасности. Пак Юн Чжу заявил, что правительство РК продолжит прилагать усилия для обеспечения региональной безопасности посредством снижения напряжённости и укрепления мер доверия на пути к миру и процветанию на Корейском полуострове. Южнокорейский дипломат выразил надежду на построение устойчивого партнёрства с АСЕАН.