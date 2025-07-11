Ё Хан Гу: США проявляют интерес к сотрудничеству с РК

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США проявляют интерес к предложениям РК о сотрудничестве в сфере производства, прежде всего, в судостроении и производстве полупроводников. Об этом заявил 10 июля журналистам по возвращении из Вашингтона в Сеул представитель РК на торговых переговорах Ё Хан Гу. Он обсудил тарифные проблемы с министром торговли США Говардом Лютником, торговым представителем США Джеймисоном Гриром и депутатами Конгресса США. В ходе встреч Ё Хан Гу подчёркивал приверженность Сеула углублению экономического сотрудничества с США, призывая американскую администрацию предоставить «благоприятный режим» южнокорейским компаниям при установлении тарифов на автомобили, сталь и другую продукцию. Американская сторона проявила заинтересованность в двустороннем сотрудничестве в сферах судостроения и полупроводников, поскольку эти секторы имеют решающее значение для промышленной конкурентоспособности и национальной безопасности,- отметил Ё Хан Гу. Он выразил надежду на то, что до 1 августа удастся заключить договорённости по тарифам, которые удовлетворили бы обе стороны.