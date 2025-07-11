40% компаний РК ожидают снижение экспортной прибыли

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38,7% из 150 крупнейших компаний РК по объёму продаж, работающих в десяти ведущих экспортных отраслях, прогнозируют снижение прибыли от экспорта. 47,3% компаний не ожидают изменений, а 14% считают, что экспортная прибыль увеличится. Таковы результаты опроса, проведённого агентством Monoresearch по заказу Корейской экономической ассоциации. 53,3% опрошенных компаний назвали тарифную политику нынешней администрации США главным экспортным риском. 14% отметили вялый спрос, обусловленный низким ростом мировой экономики, а 12,7% - углубляющийся торговый конфликт между США и Китаем. 92% компаний-респондентов считают, что им будет трудно выжить, если импортные пошлины США превысят 15%. Для повышения конкурентоспособности экспорта 37% компаний считают необходимым снизить пошлины посредством торговых соглашений. 18,7% компаний хотели бы получить налоговую поддержку, такую как снижение налога на прибыль корпораций и инвестиционные вычеты, а 12,6% - получить поддержку в поиске новых экспортных рынков.