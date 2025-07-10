Военачальники РК, США и Японии обсудили сотрудничество

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11 июля в Сеуле состоялась встреча высокопоставленных военачальников РК, США и Японии. Адмирал Ким Мён Су, генерал Дэн Кейн и генерал Ёсихидэ Ёсида обсудили вопросы трёхстороннего сотрудничества в сфере безопасности в интересах сдерживания наращивания военной мощи Северной Кореи и Китая. «США сосредоточены на восстановлении такого сдерживания, и для этого необходимо трёхстороннее сотрудничество»,- отметил Дэн Кейн. «Очень важно поддерживать и постоянно развивать динамику трёхстороннего сотрудничества в условиях растущих ядерных и ракетных угроз со стороны Северной Кореи и существующих вызовов региональной безопасности»,- заявил в ответ Ким Мён Су. Ёсихидэ Ёсида отметил важность устойчивого трёхстороннего сотрудничества независимо от политической ситуации в каждой стране. После встречи три военачальника опубликовали совместное заявление, осуждающее разработку ядерного оружия Северной Кореей и подтверждающее стремление к полной денуклеаризации Корейского полуострова. Следующая трёхсторонняя встреча пройдёт в следующем году в США.