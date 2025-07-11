Начались слушания по кандидатурам членов правительства

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С 14 по 18 июля в Национальном собрании РК проходят слушания по кандидатурам на должности 16 министров первого состава правительства президента Ли Чжэ Мёна. 14 июля парламентский комитет по делам женщин и семьи проводит слушания по кандидатуре Кан Сон У на пост министра по делам женщин и семьи. В тот же день депутаты обсуждают кандидатуры Пэ Гён Хуна на пост министра науки и информационно-коммуникационных технологий, Чон Дон Ёна на пост министра по делам воссоединения и Чон Чжэ Су на пост министра морского и рыбного хозяйства. На 15 июля запланированы слушания по утверждению кандидатур на должности министров обороны, экологии, малого, среднего и венчурного бизнеса, а также по делам патриотов и ветеранов. 16 июля состоятся слушания по кандидатурам на должности министров образования, юстиции, труда и занятости. 17 июля пройдут слушания по кандидатурам на посты министров планирования и финансов, иностранных дел, а также промышленности, торговли и энергетики. Слушания должны завершиться 18 июля, когда депутаты обсудят кандидатуры на должности министров здравоохранения и социального обеспечения, а также административного управления и безопасности.