Президент РК назначил спецпредставителей в ряд стран

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Президент РК Ли Чжэ Мён назначил спецпредставителей, которые посетят Европейский союз, Францию, Великобританию и Индию. По данным администрации президента, бывший министр экологии Юн Ё Чжун посетит Евросоюз. В ходе встреч в штаб-квартире организации в Брюсселе будут обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества в различных областях. Бывший министр юстиции Кан Гым Силь отправится во Францию, где среди прочих областей затронет вопросы расширения сотрудничества в областях искусственного интеллекта и оборонной промышленности, а также обсудит программу совместного празднования 140-летия дипломатических отношений между РК и Францией. Депутат от правящей Демократической партии Тобуро Чху Ми Э посетит Великобританию, а бывший премьер-министр Ким Бу Гём – Индию. Администрация президента планирует направить спецпредставителей в общей сложности в 14 стран. Перед ними поставлена задача разъяснить их правительствам политику новой южнокорейской администрации и обсудить вопросы активизации сотрудничества.