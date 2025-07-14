КНДР критикует совместные авиаучения РК, США и Японии

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Северная Корея подвергла недавние совместные авиационные учения, проведённые РК, США и Японией, назвав их «главным фактором опасности, усиливающим военную напряжённость» на Корейском полуострове и прилегающем к нему регионе. Как отмечается в заявлении главного политуправления министерства обороны КНДР, опубликованном 13 июля, Пхеньян «выражает серьёзную обеспокоенность враждебными действиями, которые заключаются в постоянном проведении провокационных и угрожающих военных действий». РК, США и Япония «намеренно игнорируют обеспокоенность КНДР по поводу безопасности»,- говорится в заявлении. В нём содержится предупреждение «о серьёзных последствиях, которые они могут вызвать». 11 июля РК, США и Япония провели совместные авиационные учения над международными водами в районе острова Чечжудо. В них участвовали американский бомбардировщик B-52H, южнокорейские истребители KF-16 и японские истребители F-2.