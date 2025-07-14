Аномальная жара в РК сменится дождями

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Корейская метеорологическая администрация прогнозирует кратковременные осадки, которые начались во второй половине дня 14 июля и могут продлиться по всей стране до вечера 15 июля. Особенно обильные осадки прогнозируются в провинциях Канвондо, Чхунчхон-Пукто и Кёнсандо. В центральной и северной частях восточного побережья провинции Канвондо ожидается сильный дождь от 30 до 50 мм в час с полудня 14 июля до утра 15 июля. На острове Уллындо может выпасть от 50 до 100 мм, в провинции Кёнсан-Намдо от 20 до 60 мм, в Сеуле и западной части провинции Канвондо от 10 до 50 мм, в провинциях Чхунчхондо и Чолладо, на острове Чечжудо и островах Жёлтого моря - от 5 до 20 мм осадков. Рекомендовано воздержаться от посещения пляжей восточного побережья из-за сильного ветра скоростью более 70 км/ч и высоких волн. Осадки временно понизят температуру воздуха, но уже с 16 июля она снова начнёт повышаться.