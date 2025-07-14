Лидер КНДР подтвердил поддержку России

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Лидер КНДР Ким Чон Ын подтвердил безоговорочную поддержку всех действий России в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, состоявшейся 12 июля в Вонсане. Как сообщило агентство ЦТАК, Ким Чон Ын и Сергей Лавров обсудили выполнение договорённостей, достигнутых в ходе переговоров Ким Чон Ына с президентом России Владимиром Путиным в июне прошлого года в Пхеньяне. «Две страны имеют общие взгляды по всем стратегическим вопросам в соответствии с уровнем их союзнических отношений» - сказал Ким Чон Ын. Сергей Лавров высоко оценил стратегическое взаимодействие между двумя странами в дипломатической сфере, выразив намерение «укреплять стратегическое и тактическое сотрудничество». Встреча подтвердила решимость руководства Северной Кореи и России «тесно сотрудничать друг с другом на пути к полной защите основных интересов двух стран и всемерному содействию общему развитию двусторонних отношений» в рамках Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве,- говорится в сообщении.