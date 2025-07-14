Сенат США ограничил сокращение численности войск в РК

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Комитет Сената США по делам вооружённых сил одобрил Закон о национальной обороне на 2026 год. Он предусматривает ограничения на сокращение численности военнослужащих, размещённых в РК, и передачу Сеулу оперативного управления своими войсками в военное время до тех пор, пока министр обороны не подтвердит Конгрессу, что такие действия соответствуют национальным интересам. Кроме того, закон поручает председателю Объединённого комитета начальников штабов, а также главам Индо-Тихоокеанского командования и Вооружённых сил США в РК провести независимую оценку рисков, связанных с такими изменениями. Этот пункт появился на фоне растущей обеспокоенности по поводу возможного вывода части американских войск, дислоцированных в РК. Недавно газета Wall Street Journal сообщила, что администрация Трампа изучает возможность передислокации 4.500 военнослужащих в другие места. Президент США заявил, что, по его оценкам, Сеул должен ежегодно выплачивать Вашингтону 10 миллиардов долларов для покрытия расходов на содержание американских войск. Пока неясно, будет ли в новом законе указана численность развёрнутых американских войск.