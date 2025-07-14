РК, США и Япония подтвердили приверженность денуклеаризации КНДР

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РК, США и Япония подтвердили «решительную» приверженность полной денуклеаризации Северной Кореи. 40-минутные переговоры между первым заместителем министра иностранных дел Пак Юн Чжу, госсекретарём США Марко Рубио и министром иностранных дел Японии Такэси Иваей состоялись 11 июля в Куала-Лумпуре на полях встречи министров иностранных дел Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). «Стороны договорились поддерживать прочные меры сдерживания, основанные на тесной координации, одновременно с дальнейшим укреплением сотрудничества в области безопасности»,- говорится в заявлении МИД РК. Пак Юн Чжу рассказал об усилиях РК по снижению межкорейской напряжённости и возобновлению диалога с Северной Кореей, призвав к тесному сотрудничеству с США и Японией. Он выразил надежду, что три страны «продолжат выступать единым фронтом и добьются ощутимых и существенных результатов» в рамках партнёрства. Стороны договорились совместно работать над укреплением мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.