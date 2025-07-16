США осознают важность присутствия своих войск в РК

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Сокращение численности американских военнослужащих, размещённых в РК, и передача Сеулу оперативного управления своими войсками в военное время запрещены до тех пор, пока министр обороны не подтвердит Конгрессу, что такие действия соответствуют национальным интересам. Об этом говорится в проекте Закона о национальной обороне на 2026 финансовый год, одобренном недавно Комитетом Сената США по делам вооружённых сил. Комментируя данную информацию, представитель министерства иностранных дел РК заявил 14 июля, что Конгресс США полностью осознаёт значимость присутствия американских войск в РК. Однако он воздержался от дальнейших комментариев, сославшись на то, что данный вопрос «находится в процессе рассмотрения». Сеул внимательно следит за ходом обсуждения законопроекта о национальной обороне и продолжает поддерживать тесное взаимодействие с американской стороной,- добавил представитель МИД.