Президент РК призывает эффективно планировать бюджет

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Президент РК Ли Чжэ Мён призвал правительство при подготовке бюджета на 2026 год скорректировать расходы, чтобы обеспечить эффективное распределение средств для поддержки восстановления экономики. «Учитывая сложные условия, в которых оказалась отечественная экономика, и значительное ослабление частного сектора, правительству в следующем году потребуется проводить активную налогово-бюджетную политику»,- отметил глава государства, выступая 15 июля на заседании кабинета министров. Он поручил министерствам разработать эффективный, ориентированный на людей бюджетный план, который поможет восстановлению и дальнейшему росту экономики. Глава государства приветствовал решение студентов-медиков вернуться в университеты после 17-месячного бойкота занятий в знак протеста против плана медицинской реформы предыдущего правительства. Он призвал соответствующие министерства разработать и реализовать политику, направленную на повышение качества медицинских услуг.