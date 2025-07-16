РК против территориальных притязаний Японии

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РК в очередной раз выразила решительный протест Японии, которая подтвердила свои территориальные притязания на принадлежащие РК острова Токто в Восточном море в «Белой книге по обороне» за 2025 год. В ней говорится, в частности, что «Такэсима» (японское название Токто) является частью японской территории. При этом «территориальные вопросы, связанные с островами, по-прежнему остаются нерешёнными». Япония высказывает притязания на острова Токто в «Белой книге по обороне» 21 год подряд. «Правительство РК решительно протестует против повторного заявления Японии о своих несправедливых территориальных притязаниях на Токто и будет решительно реагировать на любые противоправные действия»,- заявил официальный представитель южнокорейского внешнеполитического ведомства. Он назвал острова южнокорейской территорией с точки зрения истории, географии и международного права. Токто уже давно является источником напряжённости между соседними странами, поскольку Токио продолжает заявлять о суверенитете над ними в своих политических документах и школьных учебниках.