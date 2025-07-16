Кандидат на пост главы минобороны обещает сохранить мир

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«Мы будем добиваться мира с позиции силы и одновременно строить устойчивый мир на основе искреннего диалога и открытого общения». Об этом заявил кандидат на должность министра обороны РК Ан Гю Бэк, выступая 15 июля на слушаниях в Национальном собрании. Он выразил готовность оказывать военную поддержку усилиям правительства Ли Чжэ Мёна, направленным на установление прочного мира на Корейском полуострове. Ан Гю Бэк пообещал создать «оборонную сеть сотрудничества, обеспечивающую стабильность на полуострове на основе южнокорейско-американского альянса», добавив, что будет «поэтапно расширять взаимодействие, чтобы альянс развивался как глобальное всестороннее стратегическое партнёрство, соответствующее национальным интересам». Наряду с углублением трёхстороннего сотрудничества между РК, США и Японией, Ан Гю Бэк выразил намерение активизировать оборонное взаимодействие с другими странами региона и мировым сообществом.