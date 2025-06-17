Занятость в РК в июне увеличилось на 183 тыс. человек

Photo : YONHAP News

По данным национального статистического управления, опубликованным 16 июля, численность занятого населения РК старше 15 лет составила в конце прошлого месяца 29 млн 90 тыс. человек. Это на 183 тысячи человек больше, чем год назад. Прирост рабочих мест зафиксирован в сфере здравоохранения и социального обеспечения на 216 тысяч, а в научно-технической области - на 102 тысячи. При этом в обрабатывающей промышленности занятость сократилась на 83 тысячи, а в строительной отрасли - на 97 тысяч человек. Как и раньше, рост занятости достигнут в основном за счёт представителей старших возрастных категорий. Так, в категории старше 60 лет созданы 348 тысяч новых рабочих мест. Одновременно занятость среди южнокорейцев в возрасте от 20 до 29 лет сократилась на 152 тысячи, от 40 до 49 лет – на 55 тысяч, от 50 до 59 лет – на 53 тысячи человек. Уровень занятости среди граждан трудоспособного возраста (15-64 года) составил 63,6%, увеличившись за год на 0,1%. Уровень безработицы составил 2,8% трудоспособного населения, что на 0,1% меньше, чем год назад. Количество безработных сократилось на 32 тысячи и составило 825 тысяч человек.