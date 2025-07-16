В РК продолжают снижаться импортные и экспортные цены

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Согласно данным, опубликованным Банком Кореи 16 июля, импортные цены снизились в июне на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем. Их снижение продолжается пятый месяц подряд с февраля текущего года. Цены на сырьё выросли на 1,5%, а на промежуточные товары снизились на 1,6% из-за падения цен на химические продукты на 2,2%, а на компьютеры, электронику и оптическое оборудование - на 1,8%. Основной причиной снижения импортных цен эксперты Банка Кореи считают снижение курса национальной валюты, которое составило в июне 2% по сравнению с маем. За тот же период мировые цены на нефть выросли на 8,7%. Экспортные цены снизились в июне на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Они снижаются третий месяц подряд, начиная с апреля. Продукция сельского хозяйства и рыболовства подешевела на 1,8%, а промышленная продукция - на 1,1%. Так химическая продукция, компьютеры, электронные и оптические устройства подешевели на 1,8%.