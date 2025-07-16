РК и Великобритания будут сотрудничать в сфере безопасности

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15 июля в Сеуле состоялась встреча начальника управления национальной безопасности администрации президента РК Ви Сон Рака с советником по национальной безопасности Великобритании Джонатаном Пауэллом. Обсуждались вопросы укрепления практического сотрудничества между двумя странами в сферах безопасности, обороны и военно-промышленного комплекса. Затрагивались также вопросы сотрудничества в области торговли и инвестиций. Ви Сон Рак отметил важность встречи лидеров РК и Великобритании в рамках недавнего саммита Большой семёрки, выразив надежду на то, что стратегическое партнёрство двух стран будет углубляться и развиваться. Джонатан Пауэлл, в свою очередь, выразил надежду на тесное сотрудничество в решении глобальных вызовов, таких как кризис цепочек поставок и изменение климата. Обе стороны признали необходимость совместной работы с мировым сообществом по решению ядерной проблемы Пхеньяна и сохранению мира на Корейском полуострове.