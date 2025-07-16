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Экономика

Минфин призывает повысить эффективность бюджетных расходов

Write: 2025-07-16 15:52:40Update: 2025-07-16 15:57:30

Минфин призывает повысить эффективность бюджетных расходов

Photo : YONHAP News

Правительство должно принять меры по повышению эффективности бюджетных расходов,- заявил заместитель министра планирования и финансов РК Им Ги Гын, выступая 16 июля на совещании министров экономического блока. Он отметил необходимость грамотного использования бюджетных ресурсов для поддержки экономики. Им Ги Гын поручил экономическим ведомствам при подготовке проекта бюджета на 2026 год «тщательно проанализировать необходимость тех или иных расходов». Он призвал «смело отказаться от неэффективных проектов и приложить значительные усилия для повышения бюджетной эффективности», учитывая средне- и долгосрочные потребности. Данное заявление прозвучало на следующий день после того, как президент Ли Чжэ Мён призвал правительство  скорректировать неэффективные бюджетные расходы, чтобы обеспечить распределение средств бюджета следующего года для решения проблем, связанных с замедлением экономики и неопределённостью в торговле.
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