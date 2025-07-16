На РК обрушились проливные дожди

Photo : YONHAP News

С вечера 16 июля на всю территорию РК обрушились проливные дожди. В провинциях Чхунчхондо они особенно сильные, вызвав масштабные наводнения. Проведена частичная эвакуация местного населения. Управление по контролю за ликвидацией последствий стихийных бедствий объявило повышенный уровень опасности для провинций Чхунчхондо и южной части провинции Кёнгидо. В ряде районов провинции Чхунчхон-Намдо выпало до 344 мм осадков, а в городе Сосане, наиболее пострадавшем от стихии, всего за один час с 1:46 до 2:46 ночи выпало 114,9 мм осадков, что стало максимальным показателем с начала наблюдений в 1968 году. В городе Чхончжу провинции Чхунчхон-Пукто выпало 67,4 мм осадков в час, что является вторым по величине показателем. Из-за ливней приостановлено движение поездов на ряде участков железных дорог. По данным пожарной охраны провинции Чхунчхон-Намдо, в регионе зарегистрировано 302 случая повреждений объектов, связанных с дождём. По состоянию на 7:00 утра 17 июля на мобильные телефоны жителей страны было отправлено 26 экстренных текстовых оповещений о сильном дожде. Такие сообщения выпускаются, когда количество осадков превышает 50 мм в час, а суммарное количество осадков за три часа достигает 90 мм. Ожидается, что дожди будут идти до конца недели. В столичном регионе и провинциях Чхунчхондо ожидается от 50 до 150 мм осадков, в провинции Чолла-Пукто — от 30 до 100 мм, а в городе Кванчжу и провинции Чолла-Намдо — от 20 до 80 мм. С 18 июля сильные дожди ожидаются на юге страны. В частности, в Пусане и Ульсане ожидается от 100 до 200 мм осадков.