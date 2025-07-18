Президент РК призвал внести поправки в Конституцию

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17 июля, в День Конституции, президент РК Ли Чжэ Мён заявил о необходимости внести поправки в Основной закон страны. В сообщении, которое глава государства опубликовал на своей странице в социальных сетях, он призвал Национальное собрание сыграть ведущую роль в процессе внесения поправок, «ориентированных на интересы народа». Он пообещал помочь парламентариям обеспечить полное отражение воли народа в процессе пересмотра. Глава государства высоко оценил стойкость демократии, благодаря которой страна успешно преодолела неудачную попытку государственного переворота, предпринятую бывшим президентом Юн Сок Ёлем. «Теперь мы должны сделать ещё один шаг вперёд»,- написал Ли Чжэ Мён. «Точно так же, как мы меняем одежду в зависимости от времени года, настало время пересмотреть и усовершенствовать нашу Конституцию, чтобы она отражала меняющиеся реалии». Обновлённая Конституция должна отражать историю страны, указывать путь к справедливому будущему и служить живым обещанием, воплощающим мечты и надежды народа. Ли Чжэ Мён предложил, в частности, внести поправку, ограничивающую нахождение на посту президента четырьмя годами, и позволяющую переизбираться на второй четырёхлетний срок.