В Кёнчжу проходит бизнес-форум

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С 16 по 19 июля Корейская торгово-промышленная палата проводит в городе Кёнчжу провинции Кёнсан-Пукто крупный бизнес-форум, цель которого – содействовать успешному проведению саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Саммит пройдёт в Кёнчжу 31 октября - 1 ноября. В бизнес-форуме принимают участие около 500 представителей экономических объединений, а также крупного и малого бизнеса со всей страны. «Саммит АТЭС станет историческим событием, демонстрирующим восстановление корейской демократии, а саммит руководителей компаний АТЭС станет важной площадкой для демонстрации мощи южнокорейской экономики»,- заявил на открытии бизнес-форума председатель Корейской торгово-промышленной палаты Чхве Тхэ Вон. Он отметил, что в саммите руководителей компаний примут участие представители 21 страны, на долю которых приходится 60% мирового валового внутреннего продукта.