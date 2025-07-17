Из-за проливных дождей два человека погибли

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Два человека погибли, около тысячи эвакуированы из-за проливных дождей в западных и центральных районах РК. С вечера 16 июля на всю территорию РК обрушились проливные дожди. В провинциях Чхунчхондо они особенно сильные, вызвав масштабные наводнения. Управление по контролю за ликвидацией последствий стихийных бедствий объявило повышенный уровень опасности для провинций Чхунчхондо и южной части провинции Кёнгидо. В городе Осане провинции Кёнгидо на движущийся автомобиль обрушилась подпорная стена, в результате чего погиб водитель. В городе Сосане провинции Чхунчхон-Намдо в затопленном автомобиле обнаружен мужчина с остановкой сердца. Он был доставлен в ближайшую больницу, но скончался. Два человека получили лёгкие травмы. Сильный дождь спровоцировал оползень в Чхоняне провинции Чхунчхон-Намдо, в результате чего два жителя ненадолго оказались в ловушке. Они доставлены в больницу с травмами ног. Дожди будут идти до конца недели. С 18 июля ливни ожидаются на юге страны. В частности, в Пусане и Ульсане ожидается от 100 до 200 мм осадков.