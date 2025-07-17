Из-за проливных дождей в РК 4 человека погибли

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По состоянию на 6 часов утра 18 июля, четыре человека погибли, один пропал без вести и более пяти тысяч человек эвакуированы в результате проливных дождей, обрушившихся на центральные и южные регионы РК. Об этом сообщили в Корейском управлении по контролю за ликвидацией последствий стихийных бедствий. Утром 17 июля в городе Осане провинции Кёнгидо на движущийся автомобиль обрушилась подпорная стена, в результате чего погиб водитель. В городе Сосане провинции Чхунчхон-Намдо в затопленном автомобиле обнаружен мужчина с остановкой сердца. Он был доставлен в ближайшую больницу, но скончался. Вскоре спасатели обнаружили неподалёку тело ещё одного мужчины в возрасте около 80 лет. В Танчжине провинции Чхунчхон-Намдо пожилой мужчина найден мёртвым в подвале своего дома. По данным метеорологической администрации, с вечера 16 июля в Сосане провинции Чхунчхон-Намдо, наиболее пострадавшем районе, выпало до 400 мм осадков. К концу дня 19 июля в провинциях Чхунчхондо, на юге провинции Кёнгидо и большинстве южных регионов страны ожидается более 300 мм осадков. В частности, в Кванчжу, Пусане и Ульсане ожидается от 100 до 200 мм, а на острове Чечжудо от 50 до 100 мм осадков.