Поэтесса Ким Хе Сун удостоена литературной премии Германии

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Южнокорейская поэтесса Ким Хе Сун удостоена Международной литературной премии Германии (Internationaler Literaturpreis) за сборник стихов «Автобиография смерти». 70-летняя поэтесса стала первым азиатским автором, удостоенным данной премии, и это первый случай вручения награды поэтическому произведению. Международная литературная премия присуждается выдающемуся произведению современной мировой литературы и его переводу на немецкий язык. Вместе с Ким Хе Сун премию получили переводчики Ульяна Вольф и Пак Суль. «В чудесной поэзии Ким Хе Сун смысл часто раскрывается именно в загадочности», — говорится в заявлении жюри. «Тексты раскрываются, когда мы следуем их ритму и перечитываем их снова и снова». «Автобиография смерти», опубликованная на корейском языке в 2016 году, представляет собой сборник из 49 стихотворений, каждое из которых представляет собой один день в пограничном состоянии после смерти. «Автобиография смерти» была удостоена канадской Международной поэтической премии Гриффина в 2019 году, а её сборник «Крылья фантомной боли» удостоен премии Национального круга книжных критиков США в марте прошлого года.